Nicolò Pirlo aggredito in centro a Torino, sassi contro l’auto: “Ma è normale?”

Aggressione in centro a Torino per Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, ex calciatore di Milan e Juventus oltre che della Nazionale: il giovane, diciottenne, è stato preso di mira da un gruppo di persone mentre era in auto insieme a un suo amico.

“Ero in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire in macchina. Poi ci hanno preso a calci l’auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dall’auto per fortuna”, ha raccontato a Fanpage.

Ha documentato la vicenda con una storia su Instagram: “È normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?”. Nelle immagini si nota l’auto che viaggia lentamente, abbastanza da permettere al ragazzo di filmare nitidamente quanto accade.

Quattro giovani incappucciati entrano nell’inquadratura e iniziano a lanciare sassi all’indirizzo dei malcapitati. Il filmato dura pochi secondi, abbastanza però per immedesimarsi in quanto vissuto dal diciottenne.

Appassionato di calcio e rappresentante di una formazione di influencer, Nicolò Pirlo scende in campo per finanziare la Fondazione Marco Simoncelli, la New Dreams. Ha creato un brand di moda, e dichiarato da tempo che giocherà a calcio, “solo per beneficenza”.