Bimbo di 15 mesi morto in ospedale a Cosenza con febbre alta: grave fratellino di 5 mesi

A Cosenza un bambino di 15 mesi con febbre alta è morto nel reparto di neonatologia dell’ospedale della città. Il fratellino di 5 mesi, portato successivamente nel nosocomio con gli stessi sintomi, è stato trasferito in gravi condizioni al Bambino Gesù di Roma. I due piccoli, figli di una coppia di Cassano allo Ionio, entrambi con febbre mai scesa sotto i 40 gradi, erano arrivati nel pomeriggio di martedì, provenienti dal nosocomio di Castrovillari. Il bimbo più grande, poi deceduto, accusava il forte stato febbrile da diversi giorni ed è arrivato in ospedale in condizioni già molto compromesse.

I medici dell’ospedale di Cosenza hanno avviato tutte le procedure per risalire all’origine del decesso del bambino più grande. I primi accertamenti avrebbero escluso ipotesi di infezioni batteriche da meningococco. Si pensa a possibili fattori ambientali. La famiglia vive in una zona di campagna. Alla notizia della morte del figlio, il genitore si sarebbe sfogato facendo volare qualche sedia e suppellettile del reparto.

