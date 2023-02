Neonato dimesso dall’ospedale, muore il giorno dopo: “Fatale un’aritmia ventricolare”

Un neonato di cinque mesi è morto dopo essere stato dimesso dall’ospedale a Salerno. Una tragedia che ha scosso la famiglia del piccolo e tutta la comunità: per il piccolo, morto nei giorni scorsi ma sul cui corpicino serviva l’autopsia per stabilire le cause del decesso, è stata fatale un’aritmia ventricolare.

Secondo quanto riporta Il Mattino, è stato questo l’esito dell’esame eseguito ieri pomeriggio all’ospedale di Battipaglia. Il bambino aveva lo stomaco completamente vuoto, forse a causa di una forte diarrea: la mamma, prima di lasciare l’ospedale dove era stato ricoverato per nove giorni, aveva più volte detto ai sanitari del reparto di pediatria che il suo bambino non stava bene. Dopo nove giorni all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, il neonato era stato dimesso ed era morto il giorno dopo.