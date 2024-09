Neonati sepolti, il messaggio di Chiara Petrolini all’ex

Chiara Petrolini ha inviato un messaggio al suo ex fidanzato Samuel, padre inconsapevole dei due neonati sepolti nel giardino dell’abitazione della 22enne, quando era già stato scoperto il primo cadavere.

Lo rivela Pomeriggio 5, secondo cui la giovane avrebbe scritto al suo ex: “Ho voglia di vederti e di parlare con te, quando vuoi”. Poi gli avrebbe fatto gli auguri per il suo compleanno.

Il tutto sarebbe accaduto mentre Chiara Petrolini si trovava in vacanza a New York con la famiglia e quando era già stata informata del fatto che il cadavere del primo neonato era stato ritrovato nel giardino della sua casa.

Nella giornata di ieri, giovedì 26 settembre, intanto, Chiara Petrolini si è avvalsa della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Parma.

“Chiara si è avvalsa della facoltà di non rispondere oggi, una scelta tecnica diciamo, è ovvio che questo non significa e mi preme chiarirlo che in un altro momento non possa rendere dichiarazioni o sottoporsi a interrogatorio” ha dichiarato il suo legale, l’avvocato Nicola Tria.

Tria ha aggiunto: “Così come ha fatto anche, come vi è stato raccontato, in due circostanze in precedenza, una volta presentandosi spontaneamente, una volta essendo interrogata. Quindi questa ripeto è una scelta strettamente tecnica quella di oggi. È stata interrogata e io credo abbia anche fornito un contributo per nulla irrilevante per la ricostruzione dei fatti”.

Il legale, poi, ha inviato un messaggio da parte della famiglia della ragazza: “Colgo l’occasione per dire una cosa che mi preme: la famiglia tutta chiede che si rispetti in qualche modo la riservatezza di ciascuno dei suoi componenti, la sofferenza che questa vicenda ha causato e sta causando e che si rispetti anche il legittimo silenzio che hanno scelto di mantenere in questa vicenda. Una vicenda tragica da qualunque punto di vista la si voglia guardare e anche particolarmente complessa io credo”.