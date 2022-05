Neonata ricoverata per emorragia cerebrale: risultata positiva alla cocaina

Una bambina di 6 mesi, ricoverata due settimane fa per un’emorragia cerebrale, è risultata positiva alla cocaina. La neonata era stata portata al pronto soccorso di Chioggia lo scorso sabato 7 maggio, in preda a malesseri e vomito, prima di essere trasferita d’urgenza a Padova per i traumi al cervello.

Sul caso, la procura di Venezia ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati. Gli inquirenti dovranno appurare se i traumi riportati dalla bambina sono da attribuire a disattenzione o maltrattamenti, dovuti ad esempio uno scuotimento violento per farla smettere di piangere. I carabinieri hanno già ascoltato sia la madre, con la bambina vive, che il padre.

Per quanto riguarda la cocaina, rintracciata attraverso l’esame del capello, la piccola non l’avrebbe assunta direttamente ma sarebbe stata solo contaminata.

Negli ultimi giorni le condizioni della bimba sono migliorate, ed è stata portata in un reparto a minore intensità, dove si trova tuttora.