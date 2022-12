Rimini, neonata abbandonata in ospedale senza nome o certificato di nascita

Senza un nome, né un certificato di nascita, senza una mamma né un papà: una neonata è stata lasciata dal nonno negli uffici dei servizi sociali dell’Ausl di Rimini, ha appena due mesi, e per lo Stato praticamente non esiste.

La piccola infatti non ha alcun certificato di nascita, sua madre – una nomade residente in un campo rom della città – ora si trova in carcere a Forlì.

La bimba è stata partorita in un ospedale in Francia, adesso è stata affidata alla comunità Papa Giovanni XXIII insieme ad altri quattro fratelli, tra cui una bimba di 14 mesi e tre maschi più grandi.

I carabinieri indagano sulla vicenda, che aveva già presentato le prime criticità quando la vigilia di Natale la bimba era stata portata al pronto soccorso dalla zia perché aveva una tosse persistente.

Non avendo alcun riferimento anagrafico, era stata segnalata alle autorità affinché si occupassero di lei. Dopo alcuni giorni, la piccola ha fatto ritorno presso l’Ausl, accompagnata dal nonno, che l’ha abbandonata lì.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la madre avrebbe lasciato l’ospedale francese in cui ha partorito senza alcun certificato di dimissione, e senza il certificato di nascita della figlia.

Insieme alla piccola è entrata in Italia e si è denunciata all’autorità giudiziaria per alcuni vecchi reati, motivo per cui ora è detenuta a Forlì.

Del padre, invece non c’è traccia. Gli inquirenti non l’hanno trovato nelle due roulotte in cui la famiglia ha vissuto dopo essere arrivata in Italia.