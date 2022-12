Natale, controlli dei Nas: sequestrati 1.775 panettoni e tonnellate di pesce

Le forze dell’ordine hanno rilevato irregolarità in 229 strutture. Le 7,5 tonnellate di prodotti dolciari sequestrati riguardavano perlopiù panettoni e pandori spacciati come artigianale. Si trattava, al contrario, prodotti industriali e riconfezionati fraudolentemente, in parte privi di etichettatura e tracciabilità.

I gestori sanzionati sono 37, mentre nei confronti di altri 231 sono state contestate carenze igienico sanitarie delle materie prime e dei laboratori di pasticceria.

Le forze dell’ordine hanno infine emesso 16 provvedimenti di chiusura o sospensione dell’attività di produzione e vendita.

Anche nel controllo della filiera dei prodotti ittici è stato registrato il 40 per cento di irregolarità. Sono state sequestrate infatti 2,3 tonnellate di pesce, a causa della mancata tracciabilità di origine e di irregolarità nelle modalità di conservazione del pescato. Sospesi 7 tra grossisti e pescherie per carenze igieniche e strutturali.