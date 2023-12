Natale 2023: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 25 dicembre

Oggi, 25 dicembre 2023, è Natale, una delle feste più importanti per i cattolici e in generale per tutti un’occasione per rilassarsi e stare in compagnia di parenti e amici. Se proprio all’ultimo minuto vi siete accorti che vi manca il pane o qualche ingrediente fondamentale per il pranzo di Natale, siete nel posto giusto. Cercheremo infatti di capire se ci sono negozi e supermercati aperti oggi, 25 dicembre, e quali orari rispettano.

Ve lo diciamo subito: oggi è Natale anche per chi lavora nei negozi e nei supermercati, per cui sarà molto difficile trovare qualcosa di aperto. D’altronde molti punti vendita sono rimasti aperti ieri, anche se era domenica, per la Vigilia di Natale. Molti imprenditori e catene della grande distribuzione decidono dunque di concedere il Natale libero (e per lo più anche Santo Stefano) ai propri dipendenti.

In ogni caso il consiglio che vi diamo è quindi quello di verificare direttamente in anticipo l’apertura o la chiusura del vostro supermercato o negozio di fiducia, consultando magari il sito o le pagine social della catena, o direttamente recandovi sul posto in cerca di qualche cartello informativo. D’altronde ogni catena ha la massima autonomia in queste decisioni.

Vediamo la situazione nel dettaglio. Chiusi gli Esselunga, mentre sono aperti i negozi di prossimità laESSE a Milano e Roma. Rimarrà aperto a Natale 2023 anche qualche punto vendita della Conad, fino alla dimensione dei Superstore, con anche il servizio di consegna della gastronomia fresca. Potrebbe essere aperto qualche piccolo Carrefour, ma il consiglio è quello di andare direttamente sul sito per verificare in base al vostro punto vendita di interesse.

Lidl ed Eurospin, Aldi, Il Gigante rimarranno chiusi il 25 dicembre. A essere aperto a Natale sarà più probabilmente qualche centro commerciale, specialmente se ospita una multisala cinematografica. Potrebbe essere dunque un’opportunità per chi vuole fare un po’ di shopping, e magari potrebbe trovare aperto qualche supermercato all’interno. Riposo anche per Leroy Merlin, Decathlon e IKEA, non aperti a Natale 2023, e lo stesso sarà anche per i negozi di elettronica: trovare un MediaWorld, un Unieuro, un Euronics, un Comet o un Trony aperti il 25 dicembre sarà praticamente impossibile. Tutti chiusi gli outlet.