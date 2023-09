La professione di assistente materna nascerà nel 2024, grazie a un investimento del Governo che oscilla tra i 100 e i 150 milioni di euro. Avrà il compito di accompagnare le neo mamme nei primi sei mesi di vita del bambino, quelli più stressanti per i genitori. L’assistenza consisterà non solo in semplici chiamate telefoniche o videocall, ma anche in un supporto direttamente a domicilio. La proposta potrebbe essere già analizzata durante il prossimo Consiglio dei Ministri, in occasione del colloquio sulla Nadef, la nota di aggiornamento in cui vengono esaminati i principali ambiti di intervento della nuova manovra di finanza pubblica.

L’assistente materna risponderà a tanti piccoli quesiti che per le mamma possono rappresentare grandi problemi, limitando così il rischio di sindrome post partum. Sarà compito della nuova figura professionale, già presente in Francia e nei Paesi nordici, spiegare come fasciare il piccolo, come comportarsi durante il bagnetto, quando ha il singhiozzo o non smette di piangere.

L’obiettivo del provvedimento è quello di compensare la rete parentale fatta di nonne, zie e sorelle maggiori, solite dispensare consigli pratici per la gestione del bambino. Questa tradizione si sarebbe ormai persa nel tempo, soprattutto nelle grandi città a causa delle lunghe distanze e degli stressanti ritmi lavorativi.