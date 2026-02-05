Icona app
Cronaca

Nasce Fs Engineering, motore dell’innovazione per le opere in Italia e nel mondo.

di Redazione TPI

Nuovo capitolo dell’evoluzione industriale e strategica del Gruppo FS: nasce FS Engineering per promuovere a livello mondiale l’ingegneria integrata, hi-tech e digitale.

La nuova denominazione sociale di Italferr è il punto di arrivo di un percorso di crescita che ha visto l’azienda affermarsi, in oltre 40 anni di attività, come driver dell’ingegneria italiana hi-tech nel mondo. Un centro di eccellenza presente in 15 Paesi e cinque continenti.

“Con FS Engineering diamo forma a una visione industriale in cui l’ingegneria è leva strategica di crescita, innovazione e competitività per l’intero Gruppo FS. Un modello integrato e digitale che mette a sistema competenze, tecnologie e dati per governare opere complesse lungo tutto il loro ciclo di vita – ha detto Stefano Antonio Donnarumma, AD e DG del Gruppo FS Italiane – FS Engineering valorizza l’eccellenza dell’ingegneria italiana, rafforzando sicurezza, sostenibilità e qualità delle infrastrutture, e posiziona il Gruppo come player di riferimento nei mercati globali dei grandi progetti e dei cantieri digitali”

Con le proprie piattaforme BIM 4D, 5D e le successive evoluzioni, FS Engineering assume il ruolo di hub tecnico trasversale al servizio del Paese e, in ambito internazionale, di progettista di grandi opere di edilizia civile e di innovazione nel mondo.

Il nome FS Engineering valorizza l’unicità del know-how oggi sviluppato nell’ingegnerizzazione digitale dei cantieri, raccogliendo il testimone multidisciplinare di Italferr, già affermata nei settori dei trasporti, dell’energia, dell’acqua, dell’edilizia, dell’urbanistica e dell’integrazione fra nodi di mobilità, logistica e ambiente.

FS Engineering intende posizionarsi come tech-company delle infrastrutture, in cui l’ingegneria tradizionale si integra con Big Data, IoT e criteri ESG, ponendo al centro la sostenibilità, la sicurezza intrinseca delle opere e la manutenzione programmata per l’intero ciclo di vita, valorizzando per le opere di grande pregio storico-architettonico l’esperienza del Digital Twins che l’hanno già vista protagonista del monitoraggio della Basilica di San Pietro.

Il passaggio a FS Engineering consente di allineare l’identità del brand a quella dei principali player internazionali dell’ingegneria per competere nei mercati globali delle infrastrutture complesse e dei cantieri digitali, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro.

Un’evoluzione già riconosciuta a livello internazionale, come dimostrano i premi ricevuti nel 2025: dal riconoscimento ad Amsterdam per il “Digital Going Year in Infrastructure”, al Premio Innovazione SMAU 2025, fino al Premio OICE per la Sostenibilità.

Redazione TPI
