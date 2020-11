Campania zona rossa, ma a Napoli si gioca a calcio in piazza

Napoli, nonostante la zona rossa si gioca a calcio in piazza

Dalle mezzanotte di domenica 15 novembre, anche la Campania è entrata nelle zone rosse d’Italia durante la seconda ondata da Covid-19. Ciò nonostante, un gruppo di giovani non ha voluto rinunciare ad una partita di calcio in piazza mercato, nel cuore di Napoli, e a denunciare e commentare l’accaduto è stato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “La gran parte dei cittadini sta rispettando le regole”, ha precisato, eppure questo gruppo di ragazzi gioca a calcio “noncuranti del pericolo del virus e del pericolo di diffondere il contagio nelle proprie famiglie”.

Borrelli ha poi aggiunto, come spiega Repubblica: “Tuttavia quello di Piazza Mercato non è l’unico episodio di violazioni; sono stati segnalati assembramenti di immigrati in Piazza Garibaldi mentre, immancabili, sono stati all’opera i parcheggiatori abusivi schierati all’esterno di alcuni supermercati. Queste violazioni dimostrano che c’è sempre una parte della popolazione che se ne frega delle regole e che rischia di vanificare gli sforzi di quanti, tra mille difficoltà, stanno limitando al massimo i propri spostamenti”. Infine, il consigliere regionale ha concluso dicendo: “Questi atteggiamenti incoscienti vanno puniti severamente, pertanto chiedo alle forze dell’ordine di effettuare un capillare controllo del territorio durante queste settimane, che saranno fondamentali per uscire, quanto prima, dalla zona rossa”.

