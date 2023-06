Lo yacht di Arnault, patron di Dior, è stato “respinto al porto di Napoli”

Bernard Arnault è rimasto fuori dal porto di Napoli. “Troppo lungo il suo yacht”, l’attracco non è stato concesso. Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, il super miliardario era arrivato a Mergellina con il Symphony, scafo da 101 metri, ma quando ha chiesto di potersi agganciare alla banchina, ha ricevuto un secco “no” ed è stato costretto a fare rotta altrove

Arnault è il secondo uomo più ricco al mondo per Forbes. È il proprietario Lvmh, multinazionale che comprende Christian Dior, Bulgari, Fendi, Givenchy, Louis Vuitton, Tiffany, Moët & Chandon, Veuve Clicquot. Il suo patrimonio è stimato intorno ai 220 miliardi di dollari. Eppure, questo non gli è bastato per attraccare a Napoli. “Colpa” del nuovo regolamento della Capitaneria di Porto, introdotto quest’anno.

Per questioni di sicurezza nessuna nave che superi i 75 metri di lunghezza può avere accesso al porto di Mergellina. Lo yacht “Symphony” di Arnault arriva a 101 metri, ben oltre il limite quindi.