Napoli, uomo armato si barrica in casa e spara dal balcone: preoccupazione per la moglie

Paura a Napoli, dove una ex guardia giurata si è barricata in casa dopo aver esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Sui social circolano foto e video dell’uomo a cavalcioni di una finestra del terzo piano di una palazzina a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale del capoluogo campano.

Secondo quanto riporta La Repubblica, c’è preoccupazione per la sorte della moglie anche se non si hanno ancora notizie certe su quanto sia accaduto all’interno dell’appartamento di via Raffaele Testa.

Sul posto sono accorsi gli agenti di polizia e i negoziatori della questura di Napoli mentre un elicottero sta sorvolando la strada.