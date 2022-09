Napoli, gli ritirano la patente: lui picchia i vigili urbani. Arrestato 52enne

Degli agenti della Polizia Municipale di Napoli sono stati aggrediti oggi, 2 settembre 2022, durante un controllo in strada: è accaduto in piazza Giovanni Bovio, conosciuta anche come piazza Borsa, nel cuore della città. I vigili urbani del Reparto Motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale erano impegnati in un controllo su strada, quando hanno fermato il conducente di un motoveicolo per un controllo: gli agenti hanno contestato all’uomo numerose violazioni amministrative, che hanno portato all’alienazione del veicolo e al ritiro della patente. Sanzioni che hanno scatenato la rabbia dell’uomo, che ha aggredito violentemente gli agenti; uno dei vigili urbani ha riportato lesioni tali da dover fare ricorso alle cure mediche in ospedale. Per l’aggressore, G.S., 52 anni, è scattato l’arresto: è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.