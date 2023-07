Napoli, ragazzo di 15 anni in crociera stuprato in cabina dall’addetto alle pulizie

Violenza sessuale sulla nave crociera. L’orrore ha coinvolto un giovane di 15 anni, che ha denunciato uno stupro da parte di un addetto alle pulizie, scrive Valeria Di Corrado su “Il Messaggero”. La nave era attraccata al porto di Napoli quando si è consumata la violenza.

Il presunto violentatore, un 54enne originario dell’Honduras, è stato arrestato: è indagato dal pm partenopeo, Emanuele De Franco, per violenza sessuale aggravata.

I fatti risalgono al 24 giugno scorso: il ragazzino insieme al fratello hanno preferito restare in piscina sulla nave, mentre i genitori ne hanno approfittato per fare un’escursione a terra.

Il 54enne dopo aver incrociato il giovane nei corridoi della nave, lo ha attirato nella sua cabina e quindi fatto stendere sul divano per poi abusare di lui.

Dopo che il ragazzo, terrorizzato, lo ha implorato di fermarsi, l’uomo è uscito dalla cabina.

Il 15enne ha poi raccontato tutto al fratello, il quale a sua volta, ha chiamato i genitori. Nei prossimi giorni il giovane spagnolo (la famiglia è residente ad Alicante) verrà ascoltato in incidente probatorio davanti la gip del Tribunale di Napoli.