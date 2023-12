Picchia la compagna in albergo e cerca di soffocarla con un cuscino: arrestato 39enne

Salvata dalla violenza del compagno grazie a un messaggio inviato in un momento di distrazione. È accaduto in un albergo di Licola, in provincia di Napoli, dove una 35enne ha subito un brutale pestaggio dal compagno di 39 anni. A soccorrerla sono stati i carabinieri hanno trovato la donna ricoperta di lividi e graffi sul volto, con macchie di sangue sul letto e a terra mentre l’uomo è stato portato in carcere. Il 39enne dovrà rispondere di maltrattamenti.

La vittima lo aveva già denunciato tre volte, decidendo però di proseguire la relazione, durata un anno e mezzo. L’ultimo episodio è avvenuto ieri in una stanza dell’albergo di Licola, dopo che l’uomo aveva bevuto. Secondo quanto riporta Repubblica, ha chiuso la porta a chiave tentando di soffocare la compagna con un cuscino.

Quando lei ha cercato di chiedere aiuto, le ha chiuso la bocca con la mano. Al tentativo di mordere la mano lui ha risposto con un calcio al fianco, fermandosi dopo che si è accasciata a terra. In quel momento lei ha preso il telefono e ha mandato una richiesta di aiuto al padre, che ha contattato i carabinieri.