Napoli, parcheggia in centro e spende una fortuna: 84 euro per 7 ore

Parcheggiare a Napoli è diventato carissimo. Nel centro storico, in particolare, si paga 12 euro l’ora. A prescindere che si lasci l’auto per una, due o sette ore.

Le tariffe sono alle stelle, soprattutto in questo periodo. Contro ogni previsione. La “salata” scoperta è stata fatta l’altro giorno da una professionista napoletana, al termine di una cerimonia cui non poteva mancare.

Per la signora, Daniela S., 48 anni, titolare di una piccola società e residente fuori città, era impossibile arrivare nel centro cittadino con i mezzi pubblici. Invitata a un matrimonio di amici, che si sposavano nella Basilica di Santa Chiara, è entrata nella rimessa “Partenope Parkingcar”, di Calata Trinità Maggiore. Ha parcheggiato lì la sua Audi A6 poco prima delle 16 ed è tornata a ritirarla pochi minuti dopo le 22, sabato 17 dicembre. Il prezzo da far tremare le ginocchia, con tanto di scontrino fiscale è di 84 euro. Le 7 ore sono già scattate, quindi nulla da fare: il tempo di tolleranza consentito tra un’ora e l’altra è solo di quattro minuti.

La storia è stata raccontata da Repubblica: “Sono rimasta esterrefatta perché viaggio per lavoro da sempre, giro moltissimo con la mia auto. E in nessuna città ho mai trovato questi prezzi. Neanche nelle metropoli più eleganti in Europa, né a Roma, né a Milano. Dove, peraltro, non mi è mai successo, cosa avvenuta l’altra sera a Trinità Maggiore, di attendere per oltre quindici minuti che mi riportassero l’auto, evidentemente spostata in altro spazio o in altra zona della città”.

Una cifra esorbitante a prescindere dal modello dell’auto della signora: “Ma con la stessa auto, a Milano, ad esempio, anche nei giorni superfestivi, in cui si parte da una tariffa oraria alta, non si superano mai i 36 o i 40 euro come tetto massimo previsto per le 24 ore”.

I fatti confermano. Al parcheggio di Moscova-Brera, ad esempio, nella zona più elegante del capoluogo lombardo, la tariffa per le auto di lusso vanno da una base di 5-7 euro a ora fino a un massimo di 45 euro per le 24 ore. Stando a quanto verificato da Repubblica.

“La cosa assurda è che se un garage decide di applicare una tariffa da 12 euro all’ora, poi dovrebbe almeno essere pronto a prendere tutte le carte di credito del mondo: invece io avevo l’American Express e non mi è stata accettata. Se decido di elevare i prezzi a questo modo, non posso poi fare attendere l’utente oltre un quarto d’ora per recuperare la vettura. E poi credo che la prima regola di una capitale di cultura e accoglienza sia quella di equiparare ciò che chiedi a ciò che offri. Questo si chiama essere all’altezza di un turismo internazionale”, ha concluso la signora.