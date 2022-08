Napoli, 80enne spara alla moglie e si barrica in casa

Spara alla moglie per poi barricarsi in casa, rifiutandosi di uscire. Il fatto è accaduto a Bacoli, nel napoletano, dove stamattina un 80enne ha ferito la moglie con due colpi di pistola di piccolo calibro.

La donna non è in pericolo di vita ed è attualmente ricoverata al “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli in prognosi riservata. Il marito si è invece chiuso in casa, rifiutando ripetutamente i tentativi dei carabinieri di convincerlo a uscire.

L’uomo è molto conosciuto in zona: sul posto, appena si è diffusa la notizia, si è subito radunata una folla di curiosi, tenuta a distanza dai militari.