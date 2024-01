Napoli, esplosi 80 colpi tra la folla: ferito 18enne obiettivo del raid e una passante. Cinque fermati

Decine di spari in pieno centro. Paura a Napoli dove, nel tardo pomeriggio di ieri, sono stati esplosi quasi 80 colpi da arma da fuoco tra corso Arnaldo Lucci e via Toscano. Il bilancio alla fine è di un 18enne ferito alla gamba e una passante di 68 ferita al gluteo. Ma poteva essere molto più pesante, come dimostra il numero di bossoli trovati a terra.

Secondo La Repubblica, gli inquirenti sono convinti che il giovane fosse l’obiettivo di chi ha sparato. Una delle ipotesi è che dopo l’agguato, abbiano deciso di continuare a sparare come ulteriore segnale intimidatorio. Un’altra possibilità invece è che gli autori della prima sparatoria siano stati inseguiti da esponenti dello stesso gruppo del ferito. Negli scorsi giorni, nella zona a ridosso di via Marina e del rione Case Nuove, si erano già registrate sparatorie in strada.

Le indagini, condotte dagli uomini della squadra mobile, hanno portato al fermo di 5 soggetti che si sospetta possano essere legati alla sparatoria. Nel corso delle perquisizioni sono state recuperate alcune armi, tra le quali un’arma da guerra calibro 9 e un revolver, che saranno oggetto degli esami balistici. Per i fermati l’accusa per il momento è di detenzione illegale di arma da guerra e ricettazione.