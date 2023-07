Diventa virale sui social un video che mostra una giovane coppia in motorino con il figlio piccolo, sull’autostrada Napoli-Salerno. Una situazione estremamente pericolosa, oltre che per ovvie ragioni illegale. Le immagini hanno indignato molti utenti. A rilanciarle sui propri canali il parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, Francesco Emilio Borrelli: “Deputato, un neonato trasportato in questo modo vergognoso su uno scooter. Questi genitori andrebbero proprio arrestati. Eravamo sulla Napoli-Salerno”, si legge nel messaggio che accompagna il filmato.