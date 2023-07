Malore alla partita di calcetto: due persone muoiono a un’ora di distanza

Due persone sono morte ieri sera, venerdì 14 luglio 2023, dopo aver accusato un malore giocando a calcetto. Due episodi distinti, avvenuti entrambi in provincia di Napoli. A perdere la vita due uomini, di 48 e 51 anni, che si sono sentiti male durante una serata di sport in compagnia degli amici. Le cause delle morti non sono state ancora identificate, ma le alte temperature registrate in questi giorni a Napoli potrebbero aver avuto un ruolo determinante.

Il primo episodio è avvenuto ad Arzano, dove un 51enne, mentre giocava una partita di calcetto, ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 intervenuti poco dopo. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della tenenza di Arzano. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.

Dopo circa un’ora i Carabinieri della stazione ​di Casoria ​sono intervenuti invece in via Mario Pagano​, d​ove poco prima un 48enne, ​anch’egli impegnato in una partita di calcetto, si ​era sentito male.​ Anche in questo caso il personale del 118 ha tentato di rianimare l’uomo​, ma inutilmente.