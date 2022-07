Napoli, giovane pasticciera rifiuta di pagare il pizzo e avverte i carabinieri: arrestato 56enne

Una giovane pasticciera di Napoli si è sentita chiedere “mille euro per gli amici di Qualiano” da un uomo affiliato a un clan campano, ma invece di cedere alla paura e pagare ha chiamato i carabinieri e fatto arrestare l’uomo. La donna, 31 anni, ha da poco terminato di ristrutturare il negozio per rilanciarne le attività. A tentare di imporre il pizzo è stato un uomo di 56 anni di Giugliano, in Campania, ritenuto dagli investigatori contiguo al clan Di Rosa. L’appuntamento per la consegna dei mille euro è stato fissato per 24 ore dopo, ma nel frattempo la giovane commerciante ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. I militari della stazione di Qualiano (Napoli) hanno allora allestito la trappola per l’estorsore. Il 56enne malvivente è stato bloccato e arrestato e adesso si trova nel carcere di Secondigliano con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalle finalità mafiose. La pasticceria sarà ora tenuta sotto controllo dai carabinieri per evitare rappresaglie con la speranza che il coraggio dell’artigiana contagi anche gli altri negozianti.