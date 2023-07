Napoli, distrutta da un incendio la “Venere degli stracci” di Pistoletto

Questa mattina i napoletani si sono svegliati con una brutta notizia. Un incendio ha distrutto la “Venere degli stracci” di Michelangelo Pistoletto realizzata in versione monumentale e installata a piazza Municipio, nel capoluogo campano. Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e la Polizia municipale. L’installazione era stata inaugurata lo scorso 28 giugno alla presenza dell’autore, Michelangelo Pistoletto, e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Le fiamme hanno sciolto la statua e ridotto in cenere gli indumenti vecchi che la “adornavano”.