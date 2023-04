Napoli, 17enne trovato morto in capannone in disuso. L’ipotesi di una “sfida” con gli amici

Tragedia a Casalnuovo di Napoli, dove ieri un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto all’interno di uno stabilimento industriale in disuso.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il giovane di Acerra si trovava in compagnia di due amici e si era arrampicato, forse per sfida, sul tetto del capannone. Un pannello di plastica avrebbe ceduto sotto il suo peso facendo precipitare il 17enne. Al loro arrivo, i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente, con rilievi a cura dei militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. A chiamare il 118 e i carabinieri sono stati i due amici che erano in compagnia della vittima.