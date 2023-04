De Laurentiis incontra i capi ultras in albergo, poi il tweet della pace: “Napoli siamo noi”

Dopo mesi di tensioni, scoppia la pace tra gli ultras del Napoli e Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, sempre più vicino al terzo scudetto, ha pubblicato su Twitter una foto che sancisce la riconciliazione tra il club partenopeo e le curve. Le contestazioni delle ultime settimane ieri avevano spinto la prefettura di Napoli a disporre la scorta per il produttore cinematografico, duramente criticato dai tifosi per la severa applicazione del regolamento d’uso dello stadio Diego Armando Maradona. In particolare, a dividere dirigenza e ultras erano le norme sull’introduzione all’interno dell’impianto di striscioni, bandiere e altro materiale.

In vista della partita di oggi con il Verona e soprattutto il ritorno di Champions League di martedì con il Milan, De Laurentiis oggi ha ricevuto i rappresentanti della tifoseria nell’albergo di Corso Vittorio Emanuele che frequenta quando si trova in città. Una riunione durata un paio d’ore, sotto il controllo delle forze dell’ordine, che ha riaperto il canale di dialogo con la parte più calda della tifoseria. “Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!”, riporta il tweet pubblicato dal presidente della squadra partenopea, fotografato insieme ai capi ultras.