Napoli, va in commissariato per denunciare: incontra il suo rapinatore e lo fa arrestare

Va in commissariato per denunciare un furto e si trova di fronte l’uomo che, due giorni prima, lo aveva minacciato. È accaduto al direttore di un supermercato di San Giuseppe Vesuviano, che ha fatto subito arrestare il 29enne, fermato dalla polizia per un altro motivo.

Il giovane, privo di documenti, era stato prelevato dagli agenti al pronto soccorso di Nola, dove avrebbe minacciato di aggredire medici e infermieri. Portato in commissariato per l’identificazione, aveva reagito offendendo e provando ad aggredire gli agenti. Proprio in quel momento ha incrociato il direttore di un supermercato di via Ugliani, che lo ha riconosciuto come l’autore della rapina avvenuta martedì 29 agosto.

Secondo quanto riferito dalla vittima, l’uomo aveva nascosto sotto la maglia quattro bottiglie di alcolici del valore di circa 100 euro ma era stato scoperto da una dipendente. Aveva quindi minacciato il direttore usando una bottiglia di birra per poi darsi alla fuga. L’uomo, di origini marocchine, è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale ed è stato accusato anche della rapina.