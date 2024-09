Cade una statuetta da un balcone: turista di 30 anni muore a Napoli

Una turista di 30 anni è morta a Napoli dopo essere stata colpita in testa da una statuetta precipitata da un balcone nei quartieri Spagnoli.

L’incidente è avvenuto lo scorso 15 settembre. La donna, Chiara Jaconis, originaria di Padova ma residente a Parigi, è rimasta gravemente ferita ed è morta nelle scorse ore nel reparto di rianimazione dell’Ospedale del Mare di Napoli.

La statuetta che l’ha uccisa, probabilmente di onice, decorata con un disegno egizio e forse corredata da una bottiglietta di profumo, è caduta dal balcone per cause ancora in corso di accertamento.

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo d’inchiesta: con la morte delle trentenne, l’ipotesi di reato è passata da lesioni colpose a omicidio colposo.

“Era dopo pranzo, c’era vento. Ho sentito un rumore forte, all’inizio ho pensato a un incidente d’auto. Poi ho notato quell’oggetto a forma di bottiglia con un flacone di profumo. Sembrava di marmo ed era molto pesante. Si avvertiva un forte odore di profumo”, ha riferito un testimone al quotidiano La Repubblica.

