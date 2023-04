Bimbo di 10 anni getta alcool nel camino e viene investito dal ritorno di fiamma: morto per le ustioni

Per dieci giorni ha lottato per la vita, con il corpo pieno di ustioni, ma alla fine non ce l’ha fatta: è morto all’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli un bambino 10 anni, rimasto gravemente ferito dopo aver gettato dell’alcool nel camino di casa per alimentare la brace. È stato investito dal ritorno di fiamma nella sua abitazione di Scafati, in provincia di Salerno. Pochi giorni fa un altro ospedale di Napoli, il Cardarelli, aveva lanciato un appello in vista delle braci di Pasquetta, sottolineando il rischio di questi comportamenti.

Lo staff dell’ospedale le ha provate tutte per salvare la vita al piccolo, sottoposto in questi giorni a tre diverse operazioni. Ma le ustioni erano molto estese e molto profonde in tutta la parte anteriore del corpo dalla fronte ai piedi. “A differenza di Vincenzo il neonato ricoverato sempre al Santobono per ustioni nel 2021 – ha scritto il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che ha dato la notizia – in questo caso purtroppo non c’è stato un lieto fine”.