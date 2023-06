Napoli, auto-prototipo esplosa in tangenziale: morta la ricercatrice Maria Vittoria Prati

È morta Maria Vittoria Prati, la ricercatrice del Cnr alla guida dell’auto sperimentale esplosa venerdì scorso sulla tangenziale di Napoli. Si è spenta a 66 anni nel Centro grandi ustioni dell’ospedale Cardarelli, dopo quattro giorni di ricovero.

Sull’auto era presente anche uno studente, il 25enne Fulvio Filace, che domani sarà sottoposto a un nuovo intervento chirurgico. Per il giovane, laureando in Ingegneria Meccanica e tirocinante al Cnr, la prognosi è ancora riservata.

Sul caso la procura di Napoli ha aperto un’inchiesta, per ora contro ignoti, e ha disposto il sequestro di una vettura gemella di quella coinvolta nell’incidente, una Volkswagen Polo Tdi. Un’auto alimentata sia dal gasolio che da un pannello solare, parte di un progetto chiamato “Life-Save”. A causare la forte esplosione alcune bombole, il cui contenuto non è ancora noto. A chiarirlo sarà una relazione dei vigili del fuoco.

“Maria Vittoria era una brillante ricercatrice, era considerata un punto di riferimento nel campo dello studio delle emissioni e dell’utilizzo di combustibili alternativi e il cui contributo alla comunità scientifica è stato considerevole”, ha detto il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) in una nota. “Insieme al dolore per la perdita di Maria Vittoria, vogliamo anche inviare un messaggio di speranza e di sostegno a Fulvio Filace, il giovane ricercatore che era con lei e che è rimasto gravemente ferito nell’incidente. I nostri pensieri sono con lui in questo momento difficile e speriamo che possa superare presto questa prova e guarire”.