Napoli, Aliscafo impatta contro le banchine. Feriti alcuni passeggeri

A Napoli, un aliscafo diretto a Ischia ha impattato contro il molo San Vincenzo. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti, ma nessuno gravemente.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.10 di oggi, 2 agosto, pochi minuti dopo la partenza. L’imbarcazione “Città di Forio” aveva appena mollato gli ormeggi al Molo Beverello per lasciare il porto di Napoli quando ha virato improvvisamente verso destra ed è andata a sbattere contro le banchine del San Vincenzo. Non si conoscono ancora le cause. A bordo si trovavano 100 passeggeri, tra cui una bambina di pochi mesi che è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. L’aliscafo ha subito alcuni danni ma non rischia di affondare. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto e i soccorritori del 118.