Una lite in famiglia finisce in tragedia. Un uomo di 29 anni morto, un poliziotto e altre due persone ferite, curate in ospedale e dimesse. Questo il bilancio di un litigio a Napoli, iniziata in un’abitazione di via Coletta e conclusasi nel commissariato Vicaria in piazza Enrico de Nicola.

Nella serata di ieri si è presentato in commissariato il compagno di una donna che era stata aggredita dal figlio, il ventinovenne, appunto, che ha precedenti anche per droga; la donna era già stata ferita con un’arma da taglio alla gola. Nella sede della polizia è poi giunto l’aggressore, che ha cercato di colpire anche la persona che lo ha denunciato e gli agenti. È riuscito ad aggredire con un fendente alle gambe il compagno di sua madre, anche se mirava alla gola. Un agente è quindi intervenuto, e nella colluttazione è stato ferito anche lui alla gamba destra. A quel punto è intervenuto un altro poliziotto che ha sparato un colpo agli arti inferiori dell’aggressore.

Il ragazzo morirà poco dopo all’ospedale Pellegrini, dove sono medicati anche il compagno della madre e il poliziotto, poi dimessi. La donna invece è stata curata all’ospedale Cardarelli e rimandata a casa.