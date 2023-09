Napoli, 26enne violenta figlia disabile della compagna: ai domiciliari

Un uomo di 26 anni di San Gennaro Vesuviano (Napoli) è agli arresti domiciliari con l’accusa di aver abusato per diversi mesi della figlia 17enne, disabile, della compagna. Anche la donna, una 40enne, è finita in manette per maltrattamenti: sarebbe stata responsabile di reiterate violenze e condotte vessatorie sulla giovane. Per entrambi è scattato anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari di essa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunti innocenti fino a sentenza definitiva.