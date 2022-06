Napoli, 17enne uccide la madre a coltellate dopo un litigio

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 giugno, un ragazzo di 17 anni ha accoltellato a morte la madre, nel centro storico di Napoli. L’omicidio è avvenuto all’interno di un appartamento nei pressi delle rampe San Giovanni Maggiore, arteria che si incrocia con via Mezzocannone. L’omicidio sarebbe avvenuto a seguito di una lite colpendola con un coltello da cucina. Subito dopo, secondo una prima ricostruzione investigativa, il ragazzo ha cercato quasi di precostituirsi un alibi: si è affacciato al balcone di casa e urlando qualcosa come: “Aiutatemi, aiutatemi! Mia madre vuole uccidersi! Mia madre vuole uccidersi! Aiutatemi!”. I passanti hanno sentito le urla e hanno avvisato i carabinieri.

Il 17enne si è poi chiuso in casa. I primi a riuscire ad entrare nell’abitazione sono stati i Vigili del fuoco attraverso una finestra. La sua posizione è al vaglio ma, secondo quanto si apprende, ci sarebbero pochi dubbi sulla dinamica di quanto accaduto. Si sta lavorando, in queste ore, per cercare di capire cosa sia scattato nella testa del giovane, tanto da scatenare la violenza. Non è ancora chiaro se, oltre ai due, in casa vi fossero altre persone.

La vittima Filomena Galeone lavorava per l’Asl Napoli 1 Centro, era dirigente medico psichiatra e referente dell’unità fasce deboli e cure domiciliari, in un vicino distretto. Medico anche il marito che lavora in un ospedale cittadino. Increduli vicini e compagni di lavoro dei due professionisti. Sulla vicenda indagano adesso la polizia e la procura per i minorenni.