Napoli, 12enne accoltellato in piazza da un coetaneo: “Era uscito per mangiare un panino con gli amici”

In seguito ad una lite nata per motivi ancora da chiarire, un 12enne è stato accoltellato da alcuni coetanei mentre si trovata con gli amici in piazza Municipio a Napoli: i sanitari del 118 sono intervenuti prontamente sul posto e gli hanno salvato la vita.

Il ragazzino è stato trasportato all’ospedale pediatrico Santobono in codice rosso con diverse ferite lacero contuse al torace, alla schiena e agli arti superiori. Al momento è fuori pericolo. “Stava mangiando un panino con gli amici e poi è scoppiata una lite con un gruppo di bambini come lui – racconta, sulla soglia del Pronto Soccorso del Santobono, il padre – Mi hanno detto che poteva morire, ma il bimbo adesso sta bene, grazie a Dio. Ho parlato pochissimo con mio figlio, ora gli porto il pranzo”.

Sulla vicenda indagano i carabinieri: nella notte è stato identificato e rintracciato il presunto autore del gesto, anche lui 12enne. È stato segnalato all’autorità giudiziaria e ai servizi sociali, ma vista la giovanissima età non è imputabile.