Ultimo aggiornamento ore 15:40
Home » Cronaca
Cronaca

Nave Msc con 8.500 passeggeri a bordo in avaria al largo di Ponza: scattati i soccorsi

Credit: AGF

Inviati due rimorchiatori dalla Guardia Costiera

di Niccolò Di Francesco
La nave “Msc World Europa” ha subito un’avaria mentre si trovava al largo dell’isola di Ponza: il problema, secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera, si è verificato alle 7.25 della mattinata di lunedì 25 agosto quando l’imbarcazione, in navigazione da Genova a Napoli, ha comunicato di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori. A bordo della nave da crociera vi sono 8.585 persone, 6.496 passeggeri e 2.089 membri dell’equipaggio. La situazione a bordo è comunque tranquilla: le condizioni meteomarine, infatti, sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere garantiti dai generatori di bordo. Nel frattempo due rimorchiatori, partiti dai porti di Gioia Tauro e di Napoli, stanno raggiungendo l’imbarcazione per trainarla in tutta sicurezza al porto di Napoli.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca