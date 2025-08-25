Nave Msc con 8.500 passeggeri a bordo in avaria al largo di Ponza: scattati i soccorsi

La nave “Msc World Europa” ha subito un’avaria mentre si trovava al largo dell’isola di Ponza: il problema, secondo quanto riferito dalla Guardia Costiera, si è verificato alle 7.25 della mattinata di lunedì 25 agosto quando l’imbarcazione, in navigazione da Genova a Napoli, ha comunicato di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori. A bordo della nave da crociera vi sono 8.585 persone, 6.496 passeggeri e 2.089 membri dell’equipaggio. La situazione a bordo è comunque tranquilla: le condizioni meteomarine, infatti, sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere garantiti dai generatori di bordo. Nel frattempo due rimorchiatori, partiti dai porti di Gioia Tauro e di Napoli, stanno raggiungendo l’imbarcazione per trainarla in tutta sicurezza al porto di Napoli.