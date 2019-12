“Riportala a casa”, il murale per Conte e Silvia Romano

Spunta a Milano un murale dedicato a Silvia Romano, la cooperante italiana di 24 anni rapita in Kenya nella notte tra il 20 e il 21 novembre 2018.

Si chiama “Riportala a casa” e raffigura il premier Conte e la giovane Silvia sorridenti uno affianco all’altra. A realizzarlo la street artist Cristina Donati Meyer, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Ieri ho affisso, in zona Porta Genova a Milano, l’opera Riportalaacasa. Rappresenta Silvia Romano , la volontaria rapita in Kenya e detenuta molto probabilmente dal gruppo terroristico jihadista Al-Shabaab, in Somalia, tenuta per mano dal Premier, GiuseppeConte. Da oltre un anno, non si hanno notizie della volontaria milanese e uno degli indiziati del rapimento in Kenya, è addirittura stato liberato su cauzione e si è reso irreperibile”.

“Vorremmo tutti evitare un secondo caso Giulio Regeni e chiediamo al Governo italiano e al Premier Conte di riportare a casa Silvia”, ha scritto ancora l’artista.

