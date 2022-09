È morta di tumore al cervello lo scorso 20 agosto a 54 anni Alessandra Taddei, professoressa delle scuole medie di Verbania. Per più di un mese l’hanno curata con il paracetamolo, scambiando i suoi mal di testa con una semplice emicrania, nonostante si fosse recata per tre volte al pronto soccorso perché non riusciva a tenersi in piedi dal dolore. La massa che gli stava comprimendo il cervello è stata rilevata solo una volta che suo marito l’aveva portata al San Raffaele di Milano.

Il marito Francesco Costa ricorda come gli fu rifiutato di parlare con un medico. Quando aveva richiesto degli esami diagnostici per la moglie li avevano rimandati a quattro giorni dopo, data in cui avevano già un appuntamento. “Mi chiedo perché nessuno, vedendo che era un caso sospetto, non abbia mandato mia moglie a Domodossola o Novara dove c’è la neurologia. So che mia moglie non si sarebbe salvata ma almeno non avrebbe sofferto quei giorni in più finché siamo dovuti andare in Lombardia”.