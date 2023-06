A soli 29 anni Vittorio Parziale è morto nella serata di ieri, venerdì 16 giugno, dopo essersi presentato al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini di Napoli accusando un forte mal di stomaco. Il giovane è deceduto poco dopo essere stato visitato. Secondo quanto denunciato dalla famiglia, i medici avrebbero parlato solo di “cattiva digestione” quando invece la situazione era più seria. È stata presentata una denuncia ed è già stata sequestrata la cartella clinica.

Vittorio, padre di una bimba di soli sei mesi, ai medici del Vecchio Pellegrini ha detto di avere un forte mal di stomaco e dolori al petto. A causare la morte potrebbe essere stato un attacco cardiaco. La Procura ha aperto un’indagine. Il 29enne, quando stava per andare via, si è accasciato al suolo, colpito probabilmente da un infarto. Vani i soccorsi, per il giovane non c’è stato niente da fare.

“Poteva essere un banale mal di stomaco dovuto ad indigestione, ma quando ha avvertito fastidio al petto era d’obbligo ipotizzare che tale sintomo potesse essere il segnale di un arresto cardiaco”, spiegano i legali al Corriere della Sera. “È stato visitato, quindi gli hanno detto di aspettare. Vittorio si è allontanato, poi è tornato indietro: mentre saliva le scale è morto”, chiariscono gli avvocati.

La salma è sotto sequestro in attesa dell’autopsia. Intanto due familiari di Vittorio sono stati denunciati per minacce e violenza a Pubblico Ufficiale per l’aggressione ai danni dei poliziotti intervenuti per sedare la loro rabbia.