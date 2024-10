Muore a 14 anni schiacciata dall’autobus fuori da scuola

Tragedia a Piacenza, dove una ragazzina di 14 anni è morta schiacciata dalle ruote di un autobus nei pressi dell’Istituto superiore Raineri Marcora. La giovane, di origine indiana, stava tornando a casa ed era probabilmente intenzionata a salire su quello stesso bus, che aveva provato a raggiungere in corsa.

La dinamica non è ancora chiara, ma non è escluso che lei stesse tentando di raggiungere di corsa il mezzo che però stava ripartendo, e aveva appena chiuso le porte, dopo aver caricato altri studenti. La giovane è morta sul colpo. Il mezzo ha chiuso le porte ed è ripartito schiacciando la giovane, che è morta sul colpo sotto gli occhi dei compagni. L’autista ha immediatamente fermato il bus, riporta Il Piacenza.

La giovane faceva il primo anno dell’istituto alberghiero e “al termine delle lezioni era uscita con gli altri studenti sul piazzale antistante la scuola, quanto è stata investita dall’autobus per il trasporto scolastico”, riporta il quotidiano. Sul posto è intervenuto prontamente il servizio 118 con un’ambulanza ed un’automedica; è stato inoltre richiesto l’intervento dell’elisoccorso, tuttavia il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della giovane vittima.

Sconvolto il preside dell’istituto Alberto Mariani: “Una tragedia che colpisce il cuore non solo per il sottoscritto ma per tutto il personale dell’Istituto agrario – ha spiegato ai microfoni di Telelibertà il dirigente scolastico -. Ci stringiamo vicino ai genitori e più che essere a loro vicino e porgere le nostre condoglianze, veramente altro non possiamo fare. Non andiamo via finché la ragazza è qui perché non la vogliamo lasciare da sola”.