Muore a 29 anni mentre si allena in palestra: il dramma davanti alla fidanzata

Nicola Ciampa era in palestra, intento ad allenarsi insieme alla fidanzata, quando improvvisamente si è accasciato a terra ed è morto, probabilmente a causa di un malore. La tragedia si è consumata nella palestra “Energy Planet” di Taurasi, in provincia di Avellino, dove il 29enne si allenava quasi quotidianamente. La giovane vittima era un militare e body builder. I soccorsi sono stati immediati. Purtroppo, però, per lui non c’è stato nulla da fare.

Sulla morte del giovane indagano i carabinieri di Maddaloni che hanno effettuato un sopralluogo presso la palestra sia nella sala dove il 29enne stava svolgendo gli esercizi sia nella sala spogliatoi. La salma di Nicola Ciampa, dopo i primi accertamenti del medico legale è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta in attesa di disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria sull’eventuale esame autoptico.