Multata per essere passata con il rosso mentre fa jogging, lo sfogo di un’avvocata leccese

Multata per aver attraversato con il rosso mentre fa jogging. A raccontare la vicenda sui social è l’avvocata leccese Caterina Rizzelli, che ha condiviso la foto del verbale.

Insieme a lei, ha accusato Rizzelli, erano presenti molte altre persone, tutti uomini. “Multa. Solo a me, naturalmente. 29,40 euro per rimpinguare le casse vuote”, ha scritto su Facebook. Un importo a cui i vigili sarebbero arrivati dopo “mezz’ora”, a detta dell’avvocata, ipotizzando prima una sanzione di 124 euro, poi di 164, prima di arrivare a 29,40. “In giro cani di grossa taglia senza museruola, monopattini in due, bici contromano e Tir sui marciapiedi. Tutte infrazioni che passano inosservate”.

“Mi viene il sospetto”, ha detto Rizzelli a Repubblica, “che le due vigilesse sapessero benissimo chi fossi dopo che ho deciso di presentare ben tre esposti alla Procura della Repubblica ( uno nella giornata di ieri) per denunciare la gestione della viabilità delle strade di Lecce dal Comune. Viene consentito ai tir di rompere le strade, di salire sui marciapiedi ma non è permesso passeggiare”. Secondo la ricostruzione fatta a Repubblica, non sarebbe neanche passata con il rosso. “Nonostante abbia cercato di spiegare di aver atteso la luce verde, mi hanno riferito ‘di aver visionato le telecamere’”, ha detto.

La municipale ha dichiarato al Corriere Adriatico che gli agenti hanno fatto il proprio dovere, visto che la donna ha commesso un’infrazione del codice della strada.