“Ti uccido con la motosega”, 46enne torna a minacciare l’ex moglie: arrestato il giorno di San Valentino

Già condannato per gli abusi nei confronti dell’ex moglie, dopo la scarcerazione è tornato ad aggredirla e minacciarla, fino a inviarle un video in cui brandiva una motosega. Un 46enne del lecchese è tornato in carcere con l’accusa di violenza privata, violazione di domicilio e atti persecutori per aver continuato a perseguitare l’ex compagna nonostante i divieti del giudice.

L’uomo era stato già arrestato lo scorso aprile per sequestro di persona e maltrattamenti, sempre nei confronti della donna, ed era stato condannato in primo grado a un anno e 3 mesi. Dopo la scarcerazione a novembre era tornato a minacciarla, arrivando a introdursi nella sua abitazione e ad aggredirla. Le avrebbe anche inviato, tramite un’amica, un video in cui minacciava di ucciderla mentre teneva in mano una motosega.

Dopo una nuova denuncia della vittima, il 46enne è stato arrestato dagli agenti della mobile di Lecco, nel giorno di San Valentino.