Morto per salvare tre bambine dalle onde, la moglie accusa: “In spiaggia lo filmavano mentre annegava”

“Mio marito è stato un eroe. È partito subito appena ha visto i bambini che stavano affogando”. A raccontarlo è Antonella, moglie di Franco Gatto, l’elettricista di 59 anni morto per salvare tre bambine dalla corrente. La tragedia si è consumata giovedì 3 agosto sul lungomare di Latina, nei pressi di Rio Martino.

A Latina Oggi, la moglie del 59enne ha ricordato i momenti concitati dei soccorsi. “Fino alla fine io gli ho tenuto la mano”, ha detto la donna, entrata in acqua insieme alla cugina per aiutarlo. “Due ragazzi

potrebbero essere i miei figli, hanno fatto una sorta di catena e ci hanno portato”, ha detto Antonella, che provava a tenere il marito mentre sprofondava in acqua. L’uomo è stato poi recuperato poi da un bagnino, ma è collassato sul bagnasciuga. “Il mare era la sua vita: era proprio amante del mare e c’è morto”, ha ricordato la moglie, che si è scagliata contro chi in spiaggia “riprendeva con i telefonini”.

“I video mi hanno detto che stanno girando su Facebook”, ha affermato. “Io non li ho visti perché non ho aperto Facebook e non intendo aprirlo per adesso”.