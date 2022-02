È morto il giornalista Tito Stagno, aveva 92 anni. Fu il primo a raccontare l’allunaggio agli italiani

Giornalista e cronista sportivo, Tito Stagno è morto all’età di 92 anni.

Nato a Cagliari il 4 gennaio del 1930, primo di otto fratelli. Si trasferì da giovanissimo con tutta la famiglia prima a Parma, poi a Pola. La sua carriera da giornalista inizia nel 1954 quando vince il primo concorso nazionale per telecronisti e partecipa a un corso di specializzazione con Furio Colombo, Gianni Vattimo, Umberto Eco.

La sua voce ha accompagnato le dirette di tantissime manifestazioni, prima tra le quali i Giochi olimpici invernali di Cortina nel 1956. Ha raccontato le visite di molti Capi di Stato in Italia, come quelle dei reali inglesi e di John Kennedy. È stato l’inviato al seguito di Papa Giovanni XXIII e Paolo VI. L’Italia è legata alla sua voce anche per uno dei momenti che ha cambiato la storia del mondo, ovvero lo sbarco sulla Luna il 20 luglio del 1969.