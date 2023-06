Morto Silvio Berlusconi, Vittorio Feltri in lacrime al TG1 | VIDEO

“Gli sarò per sempre grato”. Così Vittorio Feltri, con la voce rotta dal pianto, ha voluto ricordare Silvio Berlusconi, morto oggi (12 giugno) all’età di 86 anni. “Dopo la triste notizia sono andato al bar e tutti quelli che ho incontrato, anche persone che con ideologie politiche differenti, hanno spero parole d’ammirazione per Berlusconi. La morte del Cavaliere ha fatto scattare nella gente un lutto nazionale – ha detto il giornalista -. Una persona che non ha sbagliato un colpo nella sua vita. Ha iniziato come imprenditore edile, creando la città più bella d’Europa, Milano Due. Poi ha lanciato le televisioni private ed è stato il primo ad abbattere il monopolio di stato”.

“Ha creato con Doris una delle banche più funzionali d’Europa. Infine, si è dato al calcio ed ha vinto tutto. Meno male che non giocava a carte, altrimenti avrebbe vinto anche lì. Una persona eccezionale, il miglior editore che abbia mai avuto, non mi rompeva le scatole, non mi ha ma chiesto nulla e mi ha fatto diventare ricco”, ha aggiunto il direttore editoriale di Libero.

Poi Feltri non è riuscito a trattenere le lacrime: “Gli sarò per sempre grato, mi sono commosso perché prima di tutto era un amico”. La conduttrice del telegiornale lo ha quindi consolato: “Direttore, comprendiamo che c’era un rapporto umano”.