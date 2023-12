Morto Paolo Graldi, giornalista ex direttore di Mattino e Messaggero

Il mondo del giornalismo è in lutto. È morto a 81 anni Paolo Graldi, giornalista ed ex direttore di Mattino e Messaggero. Classe 1942, si è spento questa notte a Roma. Bella sua lunga carriera, Graldi – originario di Bologna – ha lavorato anche al Corriere della Sera. Mosse i primi passi a Paese Sera. Graldi ha raccontato negli anni ’70 e ’80 i principali fatti di mafia e di terrorismo ed ha collaborato con Sergio Zavoli e Enzo Biagi a trasmissioni Rai di grande successo, fino ad arrivare alla guida di due quotidiani dalla storia secolare distinguendosi come direttore per la sua signorilità. Nel 1975 Piero Ottone lo chiamò al Corriere della Sera dove resterà per vent’anni, prima cronista giudiziario, poi inviato speciale e da ultimo capo della redazione romana.