Morti sul lavoro sul lavoro, strage non si ferma: altre 4 persone

Ancora tre morti in incidenti sul lavoro in meno di 24 ore. Dopo l’esplosione avvenuta ieri in una fabbrica in provincia di Chieti, nella quale hanno perso la vita tre operai, oggi sono da segnalare altre quattro vittime in quattro diversi episodi: a Bologna un operaio è morto all’aeroporto, schiacciato da un mezzo sulla pista; nel Napoletano, un operaio è caduto dal tetto di un capannone e a Napoli un operatore della società comunale responsabile della raccolta dei rifiuti ha perso la vita travolto da un camion.

Mentre nel porto di Salerno due operatori marittimi sono stati investiti da un camion: uno dei due è morto sul colpo, mentre l’altro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.