Morti sul lavoro, altre tre vittime in poche ore: da inizio anno sono già 92

Stamattina altre tre persone oggi sono morte a seguito di incidenti sul lavoro, portando il bilancio totale da inizio anno a 92 vittime. A Fusina, in provincia di Venezia, un operaio di circa 50 anni è morto sul colpo, dopo essere precipitato da un’impalcatura all’interno dell’azienda “Ecoprogetto”. I sanitari del 118, intervenuti sul posto assieme alla polizia, hanno cercato invano di rianimarlo e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Intervenuta anche la polizia e il Servizio per la prevenzione l’igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro (Spisal)

Un altro incidente mortale si è verificato sempre stamattina in provincia di Mantova, a Castiglione delle Stiviere, dove un agricoltore di 56 anni è morto dopo essere stato travolto dal mezzo che stava conducendo. L’uomo è deceduto prima dell’arrivo dei soccorritori. Oltre ai sanitari del 118 si sono recati anche carabinieri, vigili del fuoco e il personale dell’Agenzia di tutela della salute (Ats) per chiarire la dinamica della tragedia.

Un altro operaio di 58 anni è morto a Sora, in provincia di Frosinone, dopo essere stato colpito da una lastra sollevata dal forte vento. Dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 8:35, parte dell’azienda è stata posta sotto sequestro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Secondo i dati pubblicati ieri dall’Inail, in tutto il 2021 le morti sul lavoro in Italia sono state 1.221, il 12 percento in più rispetto al 2019, per una una media di 3,35 morti al giorno. Nel primo mese di quest’anno si erano già contati 89 decessi. Secondo l’Inail, su 7.486 aziende ispezionate nel corso del 2020, l’86,57 percento è risultato irregolare.