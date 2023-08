Morta per intossicazione d’acqua: aveva bevuto quattro bottiglie d’acqua in 20 minuti

Morta per aver bevuto troppa acqua. Un caso insolito che arriva dagli Stati Uniti, dove una donna di 35 anni è deceduta per un insolito caso di intossicazione da acqua.

Ashley Summers, madre di due figli, stava trascorrendo alcuni in riva al lago per la festa del 4 luglio, assieme al marito e alle due figlie piccole.

Secondo quanto raccontato dai familiari, nell’ultimo giorno di vacanza aveva iniziato a sentire una forte sete, arrivando a bere grandi quantità d’acqua in poco tempo. Secondo il fratello Devon Miller, avrebbe bevuto quattro bottiglie nel giro di 20 minuti. Poco dopo ha iniziato a sentirsi male, lamentando una forte emicrania e un senso di stordimento.

Tornata a casa ha perso i sensi nel suo garage ed è stata portata all’IU Health Arnett Hospital di Lafayette, in Indiana, ma non ha più ripreso conoscenza. La causa del decesso, intossicazione da acqua, ha sorpreso anche i medici. Si tratta infatti di casi rari, che si verificano soprattutto in estate in persone che lavorano all’aperto.

Il rischio è che una quantità eccessiva d’acqua possa mettere in crisi la funzionalità dei reni. Secondo gli esperti è fondamentale quindi mantenere un equilibrio con elettroliti come sodio, potassio e cloruro.