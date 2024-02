È morta Maria Fida Moro, primogenita del leader della Democrazia cristiana

Si è spenta a 77 anni Maria Fida Moro, primogenita del leader della Democrazia cristiana Aldo Moro. L’ex senatrice, scomparsa dopo una lunga malattia, era ricoverata in una clinica romana. I funerali saranno svolti in forma privata, secondo quanto dichiarato dal figlio Luca, l’amato nipote che il presidente della Democrazia cristiana citò nelle lettere scritte durante il sequestro.

Maria Fida Moro fu senatrice della Dc durante la X legislatura, dal 1987 al 1992, passando a Rifondazione comunista come indipendente e infine al gruppo misto. Nel corso della sua vita ha collaborato e militato con diversi partiti.

“Vogliamo rivolgere a Maria Fida Moro un pensiero deferente e qualche attimo di silenzio”, ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, leggendo in Aula la notizia della scomparsa.

“Sono profondamente addolorato. Negli ultimi anni ho avuto l’onore di conoscerla meglio e non ho potuto che apprezzarne le qualità umane, la sua generosità la sua affabilità”, ha detto il segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa. “Con Maria Fida abbiamo girato in lungo e in largo l’Italia e agli incontri aveva sempre parole di forte incoraggiamento ai giovani, li sollecitava a credere in loro stessi ed a impegnarsi per la creazione di una società più giusta più umana. A Luca, suo figlio, che spesso l’accompagnava agli incontri e che ha potuto toccare con mano l’affetto e la stima di quei giovani, esprimo un sentito e profondo cordoglio mio e di tutta la comunità dell’Udc”, ha affermato Cesa.